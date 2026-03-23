Kars'ta şarampole devrilen motosikletteki sürücü öldü
Kars'ın Kağızman ilçesinde şarampole devrilen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgede müdahale etti.
B.Ş'nin kullandığı motosiklet Şahindere Mahallesi Sanayi kavşağı mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan B.Ş. ve E.D, ambulansla Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
B.Ş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ali Çelik