Kars'ta kamyonla çarpışan motosikletli ağır yaralandı
Kars'ın Kağızman ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Ferhat B. ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletli ağır yaralandı.
Ferhat B'nin (24) kullandığı motosiklet, Şahindere Mahallesi Kağızman Devlet Hastanesi yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 25 AS 191 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü, ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Ferhat B, sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Çelik