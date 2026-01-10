Haberler

Karda mahsur kalan sürücüyü İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı

Güncelleme:
Kars'ın Selim ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yol kenarında mahsur kalan bir sürücü, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı.

KARS'ın Selim ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle otomobili ile yolda mahsur kalan sürücü, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Yukarı Damlapınar köyü yolunda otomobiliyle giden bir sürücü, kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Aracı kara saplanan sürücünün yardım çağrısı sonrası bölgeye Kars İl Özel İdaresi yol açma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, iş makineleriyle kara saplanan aracı kurtardı. Otomobili ve sürücüyü kurtaran ekipler, köy yolunu ulaşıma da açtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
