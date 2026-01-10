Karda mahsur kalan sürücüyü İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı

KARS'ın Selim ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle otomobili ile yolda mahsur kalan sürücü, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Yukarı Damlapınar köyü yolunda otomobiliyle giden bir sürücü, kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Aracı kara saplanan sürücünün yardım çağrısı sonrası bölgeye Kars İl Özel İdaresi yol açma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, iş makineleriyle kara saplanan aracı kurtardı. Otomobili ve sürücüyü kurtaran ekipler, köy yolunu ulaşıma da açtı.