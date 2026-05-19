Haberler

KYK Yurdunda Öğrencilerden 1919 Koreografisi

KYK Yurdunda Öğrencilerden 1919 Koreografisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'taki KYK yurtlarında kalan öğrenciler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında odalarının ışıklarını kullanarak yurt binasında '1919' tarihini oluşturdu. Görsel şov, gençliğin Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığını sembolize etti.

KARS'ta, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Serhat ve Murat Çobanoğlu Kız Öğrenci Yurdu ile İpek Yolu Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, odalarının ışıklarıyla yurt binasında '1919' tarihini oluşturdu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kars genelinde kutlamalar yapılırken, Kafkas Üniversitesi'nde öğrenim gören, Serhat ve Murat Çobanoğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, bayram coşkusunu dev koreografiyle taçlandırdı. Akşam saatlerinde organize olan kız öğrenciler, yurt binasının ön cephesine bakan oda ışıklarını koordineli şekilde açıp kapattı. Hummalı çalışmanın ardından yurt binasının pencerelerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak 'Milli Mücadele'yi başlattığı yıl olan '1919' tarihi belirdi. Karanlığı aydınlatan dev '1919' yazısı, ilgi topladı. Öğrenciler, gençliğin Ata'sına ve Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığını bu görsel hafızayla bir kez daha hatırlamak istediklerini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız

İran-ABD savaşını yeniden başlatacak "yeni cephe" tehdidi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haziran ayına günler kala kar sürprizi

Haziran ayına günler kala kar sürprizi! Bir anda beyaza büründü
Oğluyla birlikte çalıştığı kaçak maden ocağındaki göçükte öldü

Oğluyla birlikte çalıştığı kaçak maden ocağındaki göçükte öldü
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin

Bahçeli'den Türk futbolunu karıştıracak çağrı: Ligi tescil etmeyin
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda

Almus Barajı'nda taşma riski! 15 mahalle ve 7 köy tahliye ediliyor

İlçe diken üstünde! 15 mahalle ve 7 köy tahliye ediliyor
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! 18 sene sonra bir ilk yaşandı

Acun Ilıcalı'ya büyük şok! 18 sene sonra kabusu yaşadılar
Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var

6 kişiyi öldüren saldırganın geçmişi ortaya çıktı