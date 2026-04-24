Kars'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

KARS'ta etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu.

Kars merkez ve Digor ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Aniden etkisini gösteren rüzgarın kuvvetine dayanamayan bazı evlerin çatısı uçtu. Rüzgarın en çok etkilediği noktalar Kars merkeze bağlı Halefoğlu köyü ile Digor ilçesinin Oyuklu köyü oldu. Köylerde 2 evin çatısı parçalanarak çevreye dağıldı. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyonunda bölgeye ekipler sevk edildi. İlgili kurumların, fırtınanın etkisini kaybetmesiyle birlikte köylerde hasar tespit çalışması başlatacağı belirtildi.

Haber: Volkan KARABAĞ/KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı