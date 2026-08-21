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Kurt, Ağıl Çevresinde Güvenlik Kamerasında

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Kars'ın Akyaka ilçesinde bir kurt, koyun sürüsünün bulunduğu ağılın etrafında dolaşırken güvenlik kamerasına yansıdı. Tel örgü nedeniyle içeri giremeyen kurt, muhtarın kontrolünün ardından bölgeden uzaklaştı.

Kars'ın Akyaka ilçesinde koyun sürüsünün bulunduğu ağılın çevresinde dolaşan kurt, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Duraklı köyünde avlanmak için yerleşim yerine indiği değerlendirilen kurt, muhtar Cevdet Aykut'a ait koyun sürüsünün bulunduğu ağılın önüne geldi.

Tel örgü nedeniyle ağıla giremeyen kurt, bir süre çevresinde dolaştı. Kurdun geldiğini fark eden Aykut, dışarı çıkarak kontrol etti.

Kurt, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Kurdun ağılın önüne gelmesi ve etrafında gezinmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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