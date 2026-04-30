Kars'ta köy öğretmeni öğrencilerinin gönlüne dokunmak için 4 yıldır sofra kuruyor

Kars'ın Susuz ilçesindeki köyde görev yapan sınıf öğretmeni Meryem Korkmaz, öğrencilerinin gönlüne dokunmak için 4 yıldır sınıfında çorba sofrası kuruyor.

İlçeye bağlı Kayadibi 100. Yıl İlkokulu'nda görev yapan Korkmaz, öğrencilerini geleceğe hazırlarken, sosyal ve duygusal gelişimlerine de katkı sunuyor.

Kentte kış aylarının uzun ve çetin geçmesi nedeniyle öğrencilerin sıcak bir ortamda bir araya gelmesini amaçlayan Korkmaz, 4 yıl önce "Bir Kase Bir Çorba" projesini başlattı.

Her hafta çarşamba günü evinde hazırladığı çorbaları okula getiren Korkmaz, 11 öğrenciyle aynı sofrada buluşarak hem birlikte yemek yiyor hem de sohbet ediyor.

"Kültürümüzde sofra sadece karın doyurmak değil, bağ kurmaktır"

Öğretmen Meryem Korkmaz, AA muhabirine, öğrencilerle aynı sofrayı paylaşarak aralarındaki bağı güçlendirmek istediğini söyledi.

Dört yıl önce projeye başladıklarını ve aralıksız sürdürdüklerini anlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Her çarşamba 'Bir Kase Bir Çorba' projemizi gerçekleştiriyoruz. Bu projenin asıl amacı çocuklarla bir arada aynı sofrayı paylaşmaktır. Bunu da haftada bir gün Kars'ın soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan bir çorbayla yapmak istedik. Haftanın bir günü çorba yapıp aynı sofraya oturup sohbetler ediyoruz, çorbalarımızı içiyoruz besinlerden bahsediyoruz, birçok kazanım elde ediyoruz. Aynı zamanda kültürümüzde sofra sadece karın doyurmak değildir, bağ kurmaktır. Sınıf içerisinde o bağı kurmak için 4 senedir her çarşamba aynı sofrada buluşuyoruz."

Korkmaz, ailelerin de projeye destek verdiğini ve bazı günler onların da çorba yaptığını belirterek, öğrencilerin tarhana çorbasını ilk kez tattığını dile getirdi.

"Veliler de destek verdi o bağ büyüdü"

Öğrencilerin farklı lezzetleri tattığını söyleyen Korkmaz, "Çocuklarla bir arada sofrada buluşarak sosyal olarak sınıfımıza aidiyetimiz, bağlılığımız arttı. Velilerimin de okulla iletişimleri arttı çünkü orada bir bağ oluştu ve bu bağa velilerim de destek vermek istediler. O bağ büyüdü hep birlikte büyük işler başardık. Çok mutluyum, 4 yıldır yapıyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Azat Çakas da öğretmenin çorbasını çok beğendiklerini ifade ederek, "4 senedir öğretmenimiz bize çorba yapıyor, 4 yıldır aynı öğretmenimle devam ediyorum, onu çok seviyorum. Çorbalarını çok beğeniyoruz, ellerine sağlık." dedi.

Duygu Çakas da öğretmenleri sayesinde farklı çorbalar da tattıklarını anlatarak, "Öğretmenimiz 4 yıldır bize çorba yapıyor. Elleri çok marifetli, hasta olduğumuzda çarşamba günlerini bekliyoruz. Elleriyle sımsıcak çorbalar yapıyor, çok güzel." ifadelerini kullandı.