Haberler

Kars'ta köy minibüsü yoldan çıkıp ters döndü, 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars-Digor kara yolunda kaygan zemin nedeniyle yoldan çıkan köy minibüsü, karlı arazide ters döndü. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Gudbettin Demir idaresindeki 06 DF 4269 plakalı köy minibüsü, Kars- Digor kara yolunun TOKİ mevkisinde yoldan çıkıp karlı arazide ters döndü.

Kazada sürücü ile araçtaki Bircan Demir, İzzet İslam Demir, Türkan Esatoğlu ile İsmet Ayaz Esatoğlu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

