Kars'ta Kontrolden Çıkan Araç Park Halindeki Araçlara Çarpıp Sürücüsünü Yaraladı

Kars'ta kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kars'ta kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Ahmet Arslan Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yolun sağında park halinde bulunan Ümit Ç'ye ait 34 JR 7508 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Ümit Ç'ye ait otomobil de önündeki arabalara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Araçlar, çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Araç sahiplerinden Ümit Ç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracının park halinde olduğunu ve kaza nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Kaynak: AA / İdris Karaoğul - Güncel
