Haberler

Kars'ta kızıl tilkiler karla kaplı arazide yiyecek aradı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek arayan kızıl tilkiler görüntülendi. Olumsuz hava koşulları yaban hayatını olumsuz etkiliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, karlı arazide yiyecek arayan kızıl tilkiler görüntülendi.

Kentte etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı, yaban hayatını olumsuz etkiliyor.

Sarıçam ormanlarıyla ayı, kurt, tilki, vaşak ve domuz gibi birçok yaban hayvanının üreme ve barınma yeri olan ilçede, kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi geçti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle kırsal bölgelerde yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Kar kalınlığının arttığı bölgede tilkiler yiyecek ararken görüntülendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Trump'tan yeni saldırı mesajı: Bugün çok ağır darbe alacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj: Özür dileriz

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin

Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artış yapılacak tarih

Yenisine alışmadan bir zam daha! İşte artış yapılacak tarih
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı

El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj: Özür dileriz

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle

7 gün sonra bir ilk! Çin'den küresel gerilimi tavan yaptıracak hamle
İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı

ABD'nin can damarını kestiler