Kars'ta üzerine kaynar su dökülen kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Kars'ın Digor ilçesindeki Alem köyünde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde kaynar su dökülen M.Y, sağlık ekiplerinin zor şartlar altında ulaştığı hastaneye kaldırıldı. İlk müdahale evde yapıldı, M.Y'nin sağlık durumu iyi.

Kars'ın Digor ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde üzerine kaynar su dökülen kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Alem köyünde üzerine kaynar su dökülen M.Y'yi kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Tipi nedeniyle yolu kapanan köye gidemeyen sağlık ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine Digor Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmada yol ulaşıma açıldı.

Köye gelen sağlık ekipleri, M.Y'ye ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra ambulansla Digor Devlet Hastanesine kaldırdı.

M.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberler.com
