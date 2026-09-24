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Kars'ta kaynak çalışması sırasında yanan eşya yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi

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Kars'ta arızası nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi'ne götürülen eşya yüklü kamyonda kaynak çalışması sırasında yangın çıktı. Kars Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iş yerlerine sıçramadan söndürülen yangında kamyon kullanılamaz hale geldi, eşyalar zarar gördü.

Kars'ta arızası nedeniyle kaynak çalışması yapılan eşya yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

Kentte yük taşımacılığı yapan kamyon, arızalanması üzerine Küçük Sanayi Sitesi'ne götürüldü.

Burada kaynak çalışması yapılırken kamyonda yangın çıktı.

Esnaf, kısa sürede alevlerin sardığı kamyona müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kars Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını iş yerlerine sıçramadan söndürdü.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi, kamyondaki eşyalar zarar gördü.

Kaynak: AA
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