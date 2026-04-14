Kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın için ekipler seferber oldu

Güncelleme:
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Akçakale köyünde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda UMKE ekipleri, rahatsızlanan bir kadına ulaşarak tedavi için hastaneye nakletti.

Kağızman ilçesine bağlı Akçakale köyünde yaşayan bir kadın, rahatsızlandı. Kar ve tipiden dolayı köy yolunun kapalı olması nedeniyle yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip, yardım istedi.

Yolun kapalı olması ve arazi şartlarının binek araç geçişine izin vermemesi üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Tam donanımlı arazi araçlarıyla yola çıkan ekipler, bir yandan karla kaplı yolları, diğer yandan eriyen kar sularıyla çamura dönen araziyi aşmak için yoğun çaba sarf etti. Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen köye ulaşmayı başaran sağlık ekipleri, evde ilk müdahaleyi yaptıkları kadını Digor İlçe Devlet Hastanesi'ne nakletti. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber: Volkan KARABAĞ/KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan 'doğrudan müzakere' kararı aldı

İsrail, her gün vurduğu ülkeyle bir konuda anlaştı
İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi

İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye itirafı
Tarihi geri vites! Generalin küstah Türkiye talepleri sonrası ilk adım

Tarihi geri vites! Generalin küstah Türkiye talepleri sonrası ilk adım
İsrail'in sakladığı bilanço ortaya çıktı! İşte İran saldırılarında ölenlerin sayısı

İsrail'in sakladığı savaş bilançosu! İşte ölenlerin sayısı
Yolun sonu geldi! Mauro Icardi'yi üzecek karar

Ve Icardi için yolun sonu!

İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi

İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye itirafı
Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi

Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti
Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor

İnfial yaratan görüntü! Videoyu izleyen polis hemen harekete geçti