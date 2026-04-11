KARS'ta 3 köy yoluna kar nedeniyle ulaşım kapandı

KARS'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Digor ilçesine bağlı 3 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.

Kentte önceki gün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle Digor ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası Türkmeşen, Yemençayır ve Yaylacık köylerinin yolları tamamen ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri iş makineleriyle kar küreme çalışmalarına başladı. Nisan ayında da kış şartlarıyla mücadelesini sürdüren ekipler yolların kısa sürede trafiğe açılmasını hedefliyor.

Oyuklu Köyü Muhtarı İrfan Varlı, bu yıl kışın oldukça sert geçtiğini belirterek, ekiplerin yoğun bir mesai harcadığını ifade etti.

