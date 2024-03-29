Kars'ta karla kaplı arazide yiyecek arayan çil keklikler görüntülendi
Kars'ta karla kaplı arazide yiyecek arayan çil keklikler görüntülendi.
Kent genelinde ilkbaharda etkili olan yoğun kar, yaban hayatını da olumsuz etkiledi.
Karla kaplanan arazide yiyecek bulamayan yaban hayvanları zaman zaman yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar iniyor.
Beyaz örtüyle kaplı Borluk köyü yakınlarında yiyecek arayan çil keklikler, AA muhabirinin kadrajına yansıdı.
Çil keklikler, genellikle tohumlar, böcekler ve bitkilerle besleniyor.