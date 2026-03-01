Haberler

Karın çatısını çökerttiği ahırdaki hayvanları birer birer kurtardılar

Güncelleme:
Kars'ta yağan yoğun kar nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü. İçerideki hayvanları kurtarmak için AFAD ekipleri organizasyonlu bir çalışma yaptı. Olayda bir hayvanın hayatını kaybettiği bildirildi.

KARS'ta yağan karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü. Tehlikeye rağmen ahıra girenler, hayvanları tek tek çözüp kurtardı. Bir hayvanın öldüğü olay, ahırdaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Şubat'ta Karadağ Mahallesi'ndeki Beritan Mencütekin'e ait büyükbaş besi ahırında meydana geldi. Kentte etkili olan kar yağışı sonrası içerisinde çok sayıda büyükbaşın bulunduğu ahırın çatısı çöktü, bir hayvan öldü. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan hayvanları kurtarmak için yoğun çalışma yürüttü. Çökmenin devam ettiği ahıra giren görevliler, bağlı olan hayvanları tek tek kurtardı.

Ahırdaki çökme anı ve sonrasında yapılan kurtarma güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Haberler.com
