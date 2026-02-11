Kars'ta kara saplanan öğrenci servis aracı ekiplerce kurtarıldı
Kars'ta Borluk köyünden 30 Ekim Mahallesi'ne öğrenci taşıyan servis aracı, köy yolunda kara saplandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı. Yetkililer sürücülere tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Kars'ta köy yolunda kara saplanan öğrenci servis aracı, ekiplerce kurtarıldı.
Merkeze bağlı Borluk köyünden 30 Ekim Mahallesi'nde bulunan ilk ve ortaokula öğrenci taşıyan servis aracı, köy yolunda kara saplandı.
Yardım talep edilmesi üzerine, bölgeye Kars İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışma sonucu, araç saplandığı yerden halat yardımıyla kurtarıldı.
Yetkililer, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel