Kars'ta karla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi
Kars'ta üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonucu köyler beyaz örtüyle kaplandı. Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde karla kaplanan evler ve yollar dronla görüntülendi.
Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından köyler beyaz örtüyle kaplandı.
Kentte üç gündür aralıklarla devam eden kar, kırsalda güzel görüntüler oluşturuyor.
Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyü kar yağışıyla beyaza büründü.
Karla kaplanan köydeki evler, yollar ve tarım arazileri ile dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / İdris Karaoğul