Haberler

Kars'ta karla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonucu köyler beyaz örtüyle kaplandı. Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde karla kaplanan evler ve yollar dronla görüntülendi.

Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından köyler beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte üç gündür aralıklarla devam eden kar, kırsalda güzel görüntüler oluşturuyor.

Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyü kar yağışıyla beyaza büründü.

Karla kaplanan köydeki evler, yollar ve tarım arazileri ile dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / İdris Karaoğul
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır

"Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır"
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 15 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı

Yöntem bilindik! Vatandaşları 15 milyon TL dolandıranlar yakalandı
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil

Derbi sonrası söyledikleri yenir yutulur şeyler değil!
Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı

İki Körfez ülkesi savaştan şimdiden bıktı! Çağrıları iki tarafa da
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır

"Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır"
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında askerler pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor