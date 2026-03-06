Haberler

Kars'ta tipi nedeniyle 10 araç yolda mahsur kaldı

Güncelleme:
Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle grup köy yolunda mahsur kalan 10 aracın kurtarılması için ekipler seferber oldu. Görüş mesafesi yer yer 5 metreye düştü.

Yoğun tipi nedeniyle kapanan grup köy yolunda mahsur kalan 10 araçtaki vatandaşların kurtarılması için ekipler seferber oldu.

Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, Kağızman ilçesinin yüksek kesimlerinde yerini tipiye bıraktı. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü ilçede, Kağızman-Çengilli grup köy yolu yoğun kar birikintileri ve fırtına nedeniyle ulaşıma tamamen kapandı. Olumsuz hava koşullarına yolda yakalanan 10 araç, kar yığınları nedeniyle ilerleyemedi. Kara saplanan araçlarda mahsur kalanların bilgi vermesi üzerine bölgeye çok sayıda iş makinesi yönlendirildi.

Kars İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kara saplanan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

