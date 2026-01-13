Haberler

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı

Güncelleme:
Kars'ta başlayan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü yollar kapandı. Ekipler aracılığıyla kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı zaman zaman yoğunluğunu artırıyor.

Kars-Susuz kara yolunda etkili olan tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Ulaşıma kapatılan yolda Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri güçlükle çalışmasını sürdürüyor.

Şehir merkezinde de etkili olan tipi nedeniyle bazı araçlar kara saplandı.

Ekipler araçların kurtarılması için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
