Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Kars'ta etkili olan kar yağışı, soğuk hava ve sis nedeniyle hava trafiğinde aksamalar yaşandı, 5 uçak seferi iptal edildi. Vatandaşlar, soğuk hava koşullarına hazırlıklı olmaları konusunda uyarıldı.

KARS'ta kar yağışı, soğuk hava ve sis etkili oldu. Hava ve kara trafiğinde aksamalar yaşanırken, 5 uçak seferi de iptal edildi.

Kars'ta dün akşam başlayan kar yağışı, gece saatlerinde aralıklarla devam etti. Sabaha doğru kar ile birlikte sis de etkili oldu. Görüş mesafesi düşerken, hava ve kara trafiğinde aksamalar yaşandı. İstanbul Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı ve Ankara çıkışlı Kars Harakani Havalimanı'na iniş yapması planlanan 5 ayrı uçuş, iptal edildi. Karın yanı sıra kentte soğuk hava da etkili oldu. Araç camları buz tutarken, ağaçlarda kırağı oluştu.

'KARLA MESAİYE BAŞLIYORUZ'

Aracındaki karı temizleyen sürücü Hakan Cici, "Sabah uyanıyoruz, mesaimiz önce arabamızı ısıtmak oluyor. Araç camlarımıza koruyucu çekiyoruz, kar yağacağını tahmin etmedim. Genelde arabanın önünü de battaniye ile kapatıyoruz. Karla mesaiye başlıyoruz, bizim memleketin hali de bu artık. Şubatın sonuna kadar ki halimiz bu" dedi. Diğer yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği bildirilirken, don ve buzlanmaya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

