Kars'ta Kar Yağışı Sürücüleri Zor Durumda Bıraktı
Kars'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, sürücüleri zor durumda bıraktı. Kars-Digor kara yolunda kar nedeniyle bazı bölgelerde buzlanma meydana geldi. Sürücüler bu alanlarda kontrollü ilerlemeye çalışıyor.
Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.
Kentte etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kars- Digor kara yolunda kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. 2 bin 286 rakımdaki Hanlar Geçidi'nde kar nedeniyle bazı bölgelerde buzlanma meydana geldi.
Buzlanmanın olduğu bölgelerde sürücüler kontrollü ilerliyor.
Bölgede kar etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel