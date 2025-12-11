Kars'ta kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor
Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye düştü. Karla kaplanan yerleşim yerlerinde güzel manzaralar oluştu, ekipler kar ve buzla mücadele çalışmalarına başladı.
Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü kentte, yerleşim yerleri karla kaplandı.
Beyaza bürünen köylerde güzel manzaralar oluştu, ekipler kar ve buzla mücadele çalışması başlattı.
Sarıkamış ilçesi de yağış sonrası karla kaplandı.
Sabah saatlerinde vatandaşlar iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel