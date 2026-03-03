Haberler

Kardan adam yapıp, başına kalpak taktılar

Kars'ta yoğun kar yağışının ardından bir aile, bahçelerinde yaptıkları kardan adama Kafkas kültürünü simgeleyen kalpak takarak bölgenin kültürel değerlerini yansıttı.

KARS'ta etkili olan yoğun kar yağışının ardından vatandaşlar, yaptıkları kardan adama bölge kültürünün önemli simgelerinden olan kalpak taktı.

Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Kars'ta bir aile, beyaz çileyi eğlenceye dönüştürdü. Evlerinin bahçesindeki karları toplayan 2 çocuklu aile, yaklaşık 1,5 metre boyunda kardan adam yaptı. Yaptıkları kardan adamın başına Kafkas kültüründe güç, asalet, özgürlük ve bağımsızlığın sembolü olan kalpak takan aile, boynuna da yün atkı sardı.

Kardan adamda Kafkaslara özgü kalpağı görenler, cep telefonlarıyla kaydederek sanal medyada paylaştı.

Haber: Volkan KARABAĞ/KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
