Kars'ta yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta için ekipler seferber oldu

Kars'ın Selim ilçesindeki Aşağıdamlapınar köyünde kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı yolda rahatsızlanan hasta, sağlık ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kars'ın Selim ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerin yoğun çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

İlçeye bağlı Aşağıdamlapınar köyünde rahatsızlanan Murat Karadağ'ı yakınları, köy yolunun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremedi.

112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri sevk edildi. "Kar kaplanları" yolu açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.

Kar ve tipiye rağmen köye ulaşan ekipler, Karadağ'a ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar ve tipi nedeniyle ambulansa yol boyu eşlik etti.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
