Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışının ardından tüm köy yolları ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 200'ün üzerinde köy yolu, İl Özel İdaresi ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla 5 günde açıldı. Kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı bölgede, 150 hasta güvenli bir şekilde hastaneye ulaştırıldı.

Kars'ta günlerdir etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan tüm köy yolları açıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar ve tipi nedeniyle 200'ün üzerinde köy yolu ulaşıma kapandı.

Yoğun tipinin de olduğu kentte İl Özel İdaresi ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen ihbarları değerlendirdi.

Özel İdaresi ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla 5 günde yaklaşık 150 hasta kurtarılarak güvenli şekilde hastaneye ulaştırıldı.

Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede kar püskürtme aracının (rotatif) devreye girerek kapanan 200'ün üzerinde yolun ulaşıma açılması sağlandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Eyidoğan, son yılların en yoğun kar yağışıyla karşılaştıklarını, ekiplerin 7/24 fedakarca çalışarak yolları ulaşıma açtığını söyledi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
