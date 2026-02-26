Haberler

Kars'ta Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi


Kars'ta etkili kar yağışı nedeniyle okullar 27 Şubat 2026 Cuma günü tatil edildi. Vali Ziya Polat, tatil haberini sosyal medya üzerinden duyurarak çocuklara karın tadını çıkarmalarını ve kitap okumayı ihmal etmemelerini önerdi.

KARS'ta kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime bir gün ara verildi. Vali Ziya Polat, tatil haberini 'Sevgili çocuklar derslere küçük bir mola' mesajıyla paylaştı.

Kars'ta etkili kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi. Kars Valisi Ziya Polat, tatil haberini sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Vali Polat, "Sevgili çocuklar, derslere küçük bir mola. Bereketli kar yağışı nedeniyle 27 Şubat 2026 Cuma günü okulları tatil ediyoruz. Karın tadını çıkarın, dikkatli olun üşütmeyin. Lütfen kitap okumayı da unutmayın. İyi tatiller" ifadesini kullandı. Valilik açıklamasında ise şöyle denildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, ilimiz genelindeki olumsuz hava koşullarının devam edeceğinin değerlendirilmesi nedeniyle 27 Şubat 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
