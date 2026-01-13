Kars'ta yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son tahminlere göre Kars genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesi oluşacağı belirtildi.

Açıklamada, 14 Ocak Çarşamba günü il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kars Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından öğrencilere yönelik yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklar, cuma günü alacağınız karne öncesi küçük bir mola. Bereketli kar yağışı nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü okulları tatil ediyoruz. Karın tadını çıkarın, dikkatli olun, üşütmeyin."