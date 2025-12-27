Haberler

Kars'ta kar yağışı ve tipi; 27 köy yolu ulaşıma kapandı
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz etkileyerek 27 köy yolunun ulaşıma kapanmasına sebep oldu. Belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, İdare ekipleri yolları açmak için harekete geçti.

KARS'ta kar yağışı ve tipi etkili olurken kent genelinde 27 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde sokak ve caddeler beyaza bürünürken, özellikle tipi nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Vatandaşlar yürürken zorluk çekerken, belediye ekipleri de birtakım tedbirler aldı. Yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı, ev ve iş yerlerinin çatı ve saçaklarında biriken karlar temizlendi. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Kars'ta merkezde 4, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 12, Sarıkamış'ta 8 olmak üzere toplam 27 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel idaresi ekipleri, yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
