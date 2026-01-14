Haberler

Kars'ta 204 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars'ta 204 köy yolu ulaşıma kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta iki gün boyunca devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle toplam 204 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için yoğun bir biçimde çalışmalara devam ediyor.

Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 204 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkezde 36, Akyaka'da 2, Arpaçay'da 46, Digor'da 18, Kağızman'da 3, Sarıkamış'ta 19, Selim'de 53, Susuz'da ise 27 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun tipinin olduğu kentte ekipler çalışmasını güçlükle sürdürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

Yeni lideri belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'dan Trump'ın İran tehditlerine net tavır

İlk defa bu kadar net tavır koydu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

Trump'ın gece yarısı duyurduğu kararda Türkiye detayı
Rusya'dan Trump'ın İran tehditlerine net tavır

İlk defa bu kadar net tavır koydu
Mesut Özil'den Matteo Guendouzi hakkında dikkat çeken sözler

Guendouzi için neler dedi neler
Nevşehir'de bir kadın evinde ölü bulundu

Eve girenler, genç kadını korkunç halde buldu