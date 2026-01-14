Kars'ta 204 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 204 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkezde 36, Akyaka'da 2, Arpaçay'da 46, Digor'da 18, Kağızman'da 3, Sarıkamış'ta 19, Selim'de 53, Susuz'da ise 27 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun tipinin olduğu kentte ekipler çalışmasını güçlükle sürdürüyor.