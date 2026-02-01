Haberler

Kars'ta yarıyıl tatilinin son gününde çocuklar kızak keyfi yaptı

Kars'ta yarıyıl tatilinin son gününde çocuklar kızak keyfi yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta etkili olan kar yağışı, çocuklar için kızak keyfi yapılacak bir ortam sundu. Aileler ve çocuklar, yarıyıl tatilinin son gününde karla kaplı yamaçlarda kaymanın tadını çıkardı.

Kars'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza bürünürken, çocuklar da kızak keyfi yaptı.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı çocukları sevindirdi. Yarıyıl tatilinin son gününü fırsat bilen aileler ve çocuklar, karla kaplanan yamaçlardan kızaklarla kaydı.

Kars Kalesi eteklerinde kayak yapan çocuklar tatilin keyfini çıkardı.

Ailesiyle birlikte kızak kaymaya gelen Selçuk Alan, kar yağışının mutluluk verdiğini belirterek, "Sömestir tatilindeyiz, burada olmaktan çok mutluyuz. Kızımla birlikte kaymaya geldik. Bu sene Kars'ımıza çok güzel kar yağdı. Kışın ve sömestir tatilinin keyfini birlikte çıkarıyoruz." dedi.

Çocuklardan Ahsen Erva Erdoğan da tatilin son günlerini değerlendirdiklerini ifade ederek, "Bugün buraya kayak yapmaya geldik. Kar yağdığı için çok eğleniyoruz, tatilin son günleri olduğu için değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Asya Yıldız ise tatilde güzel vakit geçirdiklerini dile getirerek, "Kızağımızı aldık, kalenin altına geldik, kaydık, eğlendik, çok güzel bir gündü." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İdris Karaoğul - Güncel
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor: İğrenç, insan eti yediler
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler

Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Katliam gibi bir kaza daha! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı