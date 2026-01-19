Haberler

Yolu kapalı köyde rahatsızlandı, 3 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Kars'ın Digor ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Oyuklu köyünde rahatsızlanan 80 yaşındaki İrfan Varli'ye ulaşmak için sağlık ekipleri 3 saat mücadele etti.

KARS'ın Digor ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Oyuklu köyünde rahatsızlanan İrfan Varli (80), ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından hastaneye götürüldü.

İlçeye bağlı Oyuklu köyünde yaşayan İrfan Varli, rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun kar ve tipinin geçit vermediği bölgede İl Özel İdaresi ekiplerinin açtığı yolda ambulansla ilerleyen sağlık ekipleri, yaklaşık 3 saatin ardından hastaya ulaşabildi.

Ekipler tarafından evinden alınan İrfan Varli, ilk müdahalesi ambulansta yapıldıktan sonra Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İrfan Varli'nin durumunun takip edildiği bildirildi.

Göründü Dökümü

------------------------

-İş makinelerinin yolu açması

-Yolda ilerleyen ambulans

-İş makineleri

-Hastanın ambulansa alınması

Haber: Volkan KARABAĞ /KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

