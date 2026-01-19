Haberler

Kars'ta ekiplerin kar ve tipide hasta kurtarma mücadelesi

Kars'ın Digor ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle köyde mahsur kalan hastayı kurtarmak için ekipler seferber oldu. Ambulansın yolda kalmasının ardından, özel idare ekipleri hastayı kurtararak hastaneye ulaştırdı.

Kars'ın Digor ilçesinde ekipler, kar ve tipide köyde mahsur kalan hastayı kurtarmak için seferber oldu.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Digor ilçesinin Türkmeşen köyünde rahatsızlanan Aydın Abay'ın yakınları, kar ve tipi nedeniyle hastaneye gidemeyince durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine köye giden ambulans, yoğun kar nedeniyle yoldan çıkarak kara saplandı. Bunun üzerine olay yerine Digor İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

İş makinesi yardımıyla ambulans saplandığı yerden kurtarıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, zaman kaybetmemek için başka bir arazi aracıyla hastayı köyden alıp ambulansa ulaştırdı.

Ekiplerin seferberliğiyle hasta Abay, Digor Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
