Kars'ta Kar ve Tipi Etkili Oldu
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Kars'ta sabah saatlerinde başlayan kar aralıklarla devam ediyor. Kars-Digor kara yolunda tipiye dönüşen karda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Arpaçay-Çıldır kara yolunda da etkili olan kar nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Kars'ta kar ve tipi etkili oldu.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar aralıklarla devam ediyor.
Kars- Digor kara yolunda tipiye dönüşen karda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Arpaçay-Çıldır kara yolunda da etkili olan kar nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Kaynak: AA / Güncel