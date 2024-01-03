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Kars'ta Kar ve Tipi Etkili Oldu

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Kars'ta sabah saatlerinde başlayan kar aralıklarla devam ediyor. Kars-Digor kara yolunda tipiye dönüşen karda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Arpaçay-Çıldır kara yolunda da etkili olan kar nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kars'ta kar ve tipi etkili oldu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar aralıklarla devam ediyor.

Kars- Digor kara yolunda tipiye dönüşen karda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Arpaçay-Çıldır kara yolunda da etkili olan kar nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kaynak: AA / Güncel

Arpaçay Digor Kars Ulaşım Hava Durumu Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

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