Haberler

Metrelerce kalınlıktaki karla mücadele

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek kış koşulları sonucu kapanan 242 köy yolunu açmak için yoğun çalışmalar yürütüyor. Kar kütlelerinin yüksekliği yer yer 3-4 metreyi buluyor.

KARS İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinelerinin yüksekliğindeki kar kütlelerini temizleyerek köy yollarını ulaşıma açıyor.

Kentte kar yağışı etkisini kaybettikten sonra kapanan 242 köy yolunu ulaşıma açmak için İl Özel İdaresi ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor. İş makinelerinin yüksekliğindeki karları temizleyerek köy yollarını ulaşıma açan ekipler, yüksek kesimlerdeki 25 yerleşim biriminde çalışmasını sürdürüyor. Ekipler, tipi sebebiyle yer yer 3-4 metre kalınlığa ulaşan karla mücadele ediyor. Çalışmalarını 24 esasına göre sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, kalan 25 köyün yolunu kısa sürede açmanın mücadelesini veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ürdün Kralı 2. Abdullah askeri üniformayı giydi

Kral askeri üniformayı giydi
Yoksul ziyaretine lüks çantasıyla giden milletvekiline eleştiri yağıyor

Yoksul ziyaretine giden milletvekilinin çantasına eleştiri yağıyor
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene

Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Ürdün Kralı 2. Abdullah askeri üniformayı giydi

Kral askeri üniformayı giydi
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
Kim'den İran'a Mücteba Hamaney mesajı

Yeni liderini seçen İran'a bir mesajı var