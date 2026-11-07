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Kars'ta kar etkili olurken Kars, Ağrı ve Iğdır'a zirai don uyarısı yapıldı

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Kars'ta kar etkili olurken Kars, Ağrı ve Iğdır'a zirai don uyarısı yapıldı
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Kars'ta dün akşam başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, Kars, Ağrı ve Iğdır için 7 Kasım saat 22.00'den 10 Kasım saat 10.00'a kadar zirai don uyarısı yaptı. Çiftçiler ve tarımsal üretimle uğraşanların tedbirli olması istendi.

KARS'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yağışla birlikte güzel görüntüler ortaya çıkarken, meteoroloji, Kars, Ağrı ve Iğdır için zirai don uyarısında bulundu.

Kars'ta soğuk havanın ardından kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı, kentte güzel görüntüler oluşturdu.

Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Kars, Ağrı ve Iğdır için zirai don uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, bölgeyi etkisi altına alması beklenen soğuk havayla birlikte hafif ve yer yer orta şiddette zirai don beklendiği bildirildi. Zirai don tehlikesinin, 7 Kasım Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak ve 10 Kasım Salı günü saat 10.00'a kadar devam edecek.

Bölgede buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğine dikkat çeken Meteoroloji yetkilileri, başta çiftçiler ve tarımsal üretimle uğraşan vatandaşlar olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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