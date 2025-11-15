Haberler

Kars'ta Kamyonet ile Pikap Çarpıştı: 3 Yaralı

Güncelleme:
Kars'ın Kağızman ilçesinde bir kamyonet ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde kamyonetle pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

M. N, yönetimindeki 36 KD 588 plakalı kamyonet Kağızman-Iğdır kara yolu Kesikköprü Mahallesi'ndeki kavşakta B.K. idaresindeki 61 HL 12 plakalı pikap ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile S.Ç, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Çelik - Güncel
