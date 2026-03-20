Haberler

Kars'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Digor ilçesinde bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Okan Can Polat'ın kullandığı 76 AAH 732 plakalı kamyonet ile Ali Kurt idaresindeki 34 GYG 783 plakalı otomobil, Bostankale köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan İ.K, N.T, T.K ve Y.K, ambulanslarla Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / İdris Karaoğul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

