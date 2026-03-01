Kars'ta Kafkas kültürü minyatür bebeklerle geleceğe taşınıyor

Kars'ta geleneksel Kafkas kültürünü yaşatmak ve turizme kazandırmak amacıyla başlatılan kurslarda kadınlar, yöresel kıyafetli bebekler üretiyor. Kars Valiliği, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Kars Belediyesi ortaklığında yürütülen proje kapsamında hazırlanan bebekler, kentin tanıtımında önemli rol üstleniyor.

Proje çerçevesinde kurulan atölyelerde görev alan 18 kadın personel, Kafkas kültürüne özgü giysileri iğne oyası ve nakış teknikleriyle minyatür boyutlarda yeniden tasarlıyor. Çalışmayla, geleneksel Kafkas giysi çeşitliliğinin gün yüzüne çıkarılması, ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması ve zanaatın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Kars Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Proje Sorumlusu Helin Yokuş, projede 18 kadın personelin yer aldığını belirterek, "Kars Kafkas bebeğinin üretim ve ticari sürekliliğini sağlamak istiyoruz. İlerleyen süreçte kadın kooperatiflerinin de yer alacağı, yeni zanaatların öğretileceği ve yenilikçi fikirlerin geliştirileceği bir yapı hedefliyoruz. Satış pazarlarının artırılmasıyla sosyal ve ekonomik katkının da büyümesini öngörüyoruz. Kafkas bebeğiyle Türk geleneksel giysi kültürünün bir parçası olan Kafkas kıyafetlerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz" dedi.

Usta Öğretici Perihan Ulusoy ise kurs programının yaklaşık 3 hafta sürdüğünü ifade ederek, "Eğitimlere temel tekniklerle başladık. Önce iğne oyası ve nakış tekniklerini öğrendik, ardından bebeklerin beden ölçülerine göre kalıplar çıkarıp kıyafetlerini tasarladık. Öğrencilerimiz teknikleri öğrendikten sonra kendi yorumlarını da katarak süslemelerini yaptı. Ürettiğimiz bebekler tamamen el işlemesi olup, Türk Anadolu motifleri iğne oyası ve sarma teknikleriyle uygulanıyor" diye konuştu.

Belediye çalışanı ve kursiyer Naciye Caner de kursa 3 hafta önce başladıklarını belirterek, "Hazır bebeklerin kıyafetlerini tasarlıyoruz. Başlangıçta hiçbirimizin bu alanda deneyimi yoktu. Hocamızın hazırladığı kalıplar üzerinden çalışıyoruz, süslemelerde ise hayal gücümüzü kullanıyoruz. Bu kurs bizim için terapi gibi. Yeni bir şey öğrenmek ve üretmek büyük keyif veriyor" ifadelerini kullandı.

