Kars'ta Kadınlar Bayram Sofraları İçin İmece Usulü Lavaş Pişiriyor

Kars'ta Kadınlar Bayram Sofraları İçin İmece Usulü Lavaş Pişiriyor
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kadınlar, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında imece usulüyle tandır ekmeği pişiriyor. Tepe Mahallesi'nde bir araya gelen kadınlar, geleneksel yöntemlerle hazırladıkları lavaş ekmeklerini masalarına koymak için çalışıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kadınlar, Kurban Bayramı sofraları için tandırlarını yakarak imece usulü lavaş pişiriyor.

Anadolu'nun vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan tandır ekmeğinin pişirilmesi için tandırlar yakıldı. İlçenin Tepe Mahallesi'nde bir araya gelen kadınlar, kırmızı buğday unuyla mayaladıkları hamuru top top yaparak yer sofrasına diziyor.

Odun ve tezekle yakılan tandırın sıcaklığı kıvama geldikten sonra yüzeyine yapıştırılan hamurlar, 30 saniye içerisinde kabararak kızarmış hale geldiğinde tandırdan çıkarılıyor.

Kadınlar, tandır ekmeğinin ardından yöresel lezzetlerden bişi denilen hamuru, tava içinde yağda pişirerek, bayram sofralarına hazırlıyor.

Kadınlardan Ayten Vanlı, AA muhabirine, bayram öncesinde mahalledeki kadınlarla bir araya gelerek ekmek pişirmeye başladıklarını söyledi.

Ekmeğin özellikle kurban etiyle tüketilmesi için tandırları yaktıklarını belirten Vanlı, "Bayrama hazırlık yapıyoruz. Önce hamurumuzu yaptık, tandırı yaktık. Komşularla toplandık, beraber bayram için lavaş ekmeği pişiriyoruz. Evimize gelen misafirlerimize kurban etiyle ikram etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kadınlardan Şemsinar Turut da tandırları heyecanla hazırladıklarını anlatarak, "Özellikle bayramlarda çok ekmek pişiriyoruz. Çünkü kurban ekmeksiz olmuyor." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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