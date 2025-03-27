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Kars'ta Kaçakçılık Operasyonu: 10 Gözaltı

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Kars'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yasa dışı ürün ticareti ile ilişkili 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 154 bin 360 makaron, 19 kilo 850 gram çay ve 79 kilo 200 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kars'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı ürün ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda, kent merkezi ile Kağızman ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 154 bin 360 makaron (filtreli sigara kağıdı), 19 kilo 850 gram çay, 79 kilo 200 gram kıyılmış tütün, 3 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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