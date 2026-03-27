Kars'ta usulsüz keklik avlayan 6 kişiye 535 bin 202 lira ceza kesildi

Kars'ta kaçak yöntemlerle keklik avlayan 6 kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Jandarma tarafından 535 bin 202 lira para cezası kesildi. Ekipler, avcıların elindeki kekliklere de el koydu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, canlı mühre kullanarak keklik avı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ve DKMP ekiplerince dron destekli yapılan çalışmada, kaçak avcılık yapan 6 kişi tespit edilerek yakalandı.

Usulsüz avlanan bu kişilere, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 535 bin 202 lira para cezası kesildi.

Ekipler, avcıların elindeki 3'ü canlı mühre olmak üzere 31 kekliğe el koydu.

Dronla kaydedilen görüntülerde, bir avcının yakaladığı kekliklerle gizlenmeye çalıştığı ve bazı keklikleri ise kafesten serbest bıraktığı yer alıyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
