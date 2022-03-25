Kars'ta jandarmanın yaralı bulduğu erguvani balıkçıl tedaviye alındı - Haberler

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Kars'ta jandarmanın yaralı bulduğu erguvani balıkçıl tedaviye alındı

AA - Hüseyin Demirci - Güncel
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Kars'ta jandarmanın yaralı bulduğu erguvani balıkçıl tedaviye alındı

Kars'ın Selim ilçesinde jandarmanın yaralı bulduğu erguvani balıkçıl tedavi ediliyor.

SELİM, KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde jandarmanın yaralı bulduğu erguvani balıkçıl tedavi ediliyor.

Önleyici kolluk devriyesi sırasında arazide yaralı halde erguvani balıkçıl bulan Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumu Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alınan kuş, şifa bulduktan sonra bulunduğu bölgede doğaya salınacak.

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Allahuekber Dağları, Jandarma, Selim, Kars, Güncel, Haberler

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