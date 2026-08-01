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Kars'ta inşaat işçilerinin bulduğu yavru gökdoğan koruma altına alındı

Kars'ta inşaat işçilerinin bulduğu yavru gökdoğan koruma altına alındı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde inşaat işçilerinin bitkin halde bulduğu yavru gökdoğan koruma altına alındı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde inşaat işçilerinin bitkin halde bulduğu yavru gökdoğan koruma altına alındı.

Sarıkamış İstiklal Mahallesi'nde yapımı süren inşaatların olduğu bölgede uçamayan gökdoğan yavrusunu gören işçi Zübeyir Turan, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce teslim alınan kuş, tedavi ve bakımı için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

İşçi Turan, AA muhabirine, yavru gökdoğanı inşaat sahasında yerde bitkin halde gördüğünü söyledi.

Bunun üzerine durumu ilgililere bildirdiğini ifade eden Turan, "Yavru kuş inşaat sahasına düşmüş, arkadaşlar almışlardı. Yaralı herhalde, Doğa Korumayı aradık, sağ olsunlar geldiler, teslim ettik." dedi.

Kaynak: AA
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