Kars'ta iki gündür aralıklarla yağan kar, kırsaldaki köyleri beyaz örtüyle kapladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kars'ta iki gündür aralıklarla süren kar yağışı, merkeze bağlı Karakale köyü ve çevresindeki köyleri beyaz örtüyle kapladı. Karla kaplı yerleşim yerleri ve tarım arazileri dronla görüntülendi.
Kars'ta etkili olan kar yağışı sonrası kırsaldaki yerleşim yerleri beyaza büründü.
Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı zaman zaman etkisini artırıyor.
Yoğun kar yağışıyla merkeze bağlı Karakale köyü ile çevresindeki köyler beyaz örtüyle kaplandı.
Karla kaplı yerleşim yerleri ve tarım arazileri dronla görüntülendi.
Kaynak: AA