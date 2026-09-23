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Kars'ta iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı, sıkışanları AFAD kurtardı

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Kars'ta iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı, sıkışanları AFAD kurtardı
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Kars'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen araçta sıkışan iki kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı; yaralılar ambulanslarla Kars'taki hastanelere sevk edildi.

Kars'ta, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 23 AGB 460 plakalı otomobil ile G.K. idaresindeki 45 AKZ 343 plakalı hafif ticari araç, İl Jandarma Komutanlığı yakınında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç ters döndü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri sevk edildi.

Ters dönen araçta sıkışan G.K. ve İ.K, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Kazada yaralanan G.K, İ.K. ve E.Ç.Ü, ambulanslarla Kars'taki hastanelere sevk edildi.

Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA
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