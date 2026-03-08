Haberler

Kars'ta iftara dakikalar kala sokak kavgası: 2 yaralı

Güncelleme:
Kars'ta iftar saatine dakikalar kala iki grup arasında çıkan silahlı kavga nedeniyle 2 kişi yaralandı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve çevrede panik yarattı.

KARS'ta iftar vaktine dakikalar kala iki grup arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Korku dolu anların yaşanmasına neden olan kavga, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Kars merkez İstasyon Mahallesi Ünal Özgödek Caddesi'nde meydana geldi. Caddede karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma; yerini silahların, taşların ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı kavgada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntülerde; tarafların birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı, silah seslerinin duyulmasıyla vatandaşların sağa sola kaçıştığı anlar yer aldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan kişilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

