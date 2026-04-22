Kars'ta horoz dövüştürdükleri iddiasıyla 23 şüpheli yakalandı
Kars'ın Kağızman ilçesinde, horoz dövüşü ve bahis oynatıldığı tespit edilen bir evde yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere toplamda 299 bin 690 lira idari para cezası verildi ve ele geçirilen hayvanlar ilgili müdürlüğe teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde horoz dövüşü yapıldığı ve bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Evde yapılan aramada, horoz dövüşünde kullanılan çeşitli ekipmanlar (gagalık, mahmuz, zımpara, tartı), bahis kayıtlarının tutulduğu değerlendirilen defter ve 2 horoz ele geçirildi.
Şüphelilere 299 bin 690 lira idari para cezası uygulandı.
Ele geçirilen hayvanlar, Kağızman İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.