Kars'ta horoz dövüştürdükleri iddiasıyla 23 şüpheli yakalandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde horoz dövüştürdüğü iddia edilen 23 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde horoz dövüşü yapıldığı ve bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 23 şüpheli yakalandı.

Evde yapılan aramada, horoz dövüşünde kullanılan çeşitli ekipmanlar (gagalık, mahmuz, zımpara, tartı), bahis kayıtlarının tutulduğu değerlendirilen defter ve 2 horoz ele geçirildi.

Şüphelilere 299 bin 690 lira idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen hayvanlar, Kağızman İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.