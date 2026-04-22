Kars'ta horoz dövüştürdükleri iddiasıyla 23 şüpheli yakalandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde, horoz dövüşü ve bahis oynatıldığı tespit edilen bir evde yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere toplamda 299 bin 690 lira idari para cezası verildi ve ele geçirilen hayvanlar ilgili müdürlüğe teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde horoz dövüşü yapıldığı ve bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Evde yapılan aramada, horoz dövüşünde kullanılan çeşitli ekipmanlar (gagalık, mahmuz, zımpara, tartı), bahis kayıtlarının tutulduğu değerlendirilen defter ve 2 horoz ele geçirildi.

Şüphelilere 299 bin 690 lira idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen hayvanlar, Kağızman İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye

Aziz İhsan Aktaş davasında biri belediye başkanı 5 sanığa tahliye
Yağışlar etkisini gösterdi! İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş

İstanbul'un yüreğine su serpen haber geldi
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı

Uzun namlulu silahla poz veren kişinin görevine bakın
Suudi Arabistan: Türkiye'ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak

Binlerce kilometre öteden çıkıp Türkiye'den geçecek! Son durak Avrupa
İbrahim Tatlıses'in torunundan vahim iddia: Yoğun bakımdayken...

Tatlıses'in torunundan vahim iddia: Yoğun bakımdayken...
Yağışlar etkisini gösterdi! İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş

İstanbul'un yüreğine su serpen haber geldi
Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 30 kişi yaralandı

Aileler köyü birbirine kattı: Onlarca yaralı var
Milyonerin oğlunun acı sonu! Cesedi parçalanmış halde bulundu

Son sözleri "Uzuvlarımı kestiler" oldu! Babası parayı ödemeyince...