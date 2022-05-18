Kars'ta hayvanlar meralara salındı - Haberler

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Kars'ta hayvanlar meralara salındı

İhlas Haber Ajansı - Serkan Erkoç - Güncel
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Kars'ta hayvanlar meralara salındı Kars'ta zorlu kışın ardından hayvanlar meralara çıkarıldı.

ARPAÇAY, KARS (İHA) - Kars'ta hayvanlar meralara salındı

KARS - Kars'ta zorlu kışın ardından hayvanlar meralara çıkarıldı. Hayvan yetiştiricileri ise hayvanlarına bakacak çoban bulamıyor.

Kışın en yoğun yaşandığı illerden birisi olan Kars'ın Arpaçay ilçesinde hayvan yetiştiricileri, büyük ve küçükbaş hayvan sürülerini yeşeren meralara çıkararak otlatmaya başladı. Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte meraların yolunu tutan hayvan yetiştiricilerinin tek derdi hayvanlarını otlatacak çoban bulamaması, yetiştiriciler hayvanlarını sürülere katmanın hesabını yapıyor.

"Çoban bulamıyoruz"

Hayvanlarını meraya çıkardıklarını ifade eden Tüncer Yol, "Yaz başı malımızı çıkardık. Çiftimizi ektik, yavaş yavaş yaz geldi. Malımızı otarıyoruz, çoban bulamadık. Çoban bulmaya çalışıyoruz. Mayıs ayında her yer yeşermeye başladı. Malımızı otarıyoruz" dedi.

Kars'ta havalrın ısınmasıyla birlikte kış ayını ahırlarda geçiren hayvanlar meralarda yerini aldı. Kuzu seslerinin yükseldiği meralar renkli görüntülere de ev sahipliği yapıyor.

İhlas Haber Ajansı / Serkan Erkoç - Güncel

Arpaçay, Kars, Güncel, Haberler

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