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Kars'ta trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti

Kars'ta trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
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Kars'ın Selim ilçesinde meydana gelen kazada, 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır yaralandı. Yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kars'ın Selim ilçesi yönünden Sarıkamış istikametine seyreden Erdem Zenci idaresindeki hafif ticari araç, Karahamza köyünden ana yola çıkan Murat Can Çınar yönetimindeki araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Yusuf Dere (19), Muhammed Salih Zenci (13), Ahmet Zenci (15), Volkan Aslan (31) ve İsmet Doğan (42) yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, Kars merkez ile Selim ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Selim Devlet Hastanesine götürülen İsmet Doğan ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılan sürücü Murat Can Çınar, kurtarılamadı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

5 yaralının durumlarının ağır olduğu belirtildi. Jandarma ve polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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